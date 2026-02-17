Hatay\'da Otomobil Keçi Sürüsüne Çarptı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gaziantep- Hatay kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ömer Şahan'ın kavşakta yolun karşısına geçirdiği keçi sürüsüne çarptı. Sürüden 5 keçi öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
