Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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