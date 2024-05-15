Hatay'da polis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da polis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi

Hatay\'da polis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi

Hatay'da yapılan polis operasyonlarında aranan şüphelilerden S.S. ve M.A. gözaltına alındı. Ayrıca, O.K, L.A, H.E.D, C.F, S.B. ve R.K. isimli hükümlüler de yakalandı. S.S. ve M.A. tutuklanırken, diğer hükümlüler cezaevine gönderildi.

15.05.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da polis ekiplerinin operasyonlarında yakalanan firari 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Defne, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan S.S. ve M.A. gözaltına alındı.

Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler O.K, L.A, H.E.D, C.F, S.B. ve R.K. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ve M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Dörtyol, Defne, Hatay, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da polis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:55. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da polis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement