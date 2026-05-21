Hatay'da Sağanak Sebebiyle Su Baskınları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Sağanak Sebebiyle Su Baskınları

21.05.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da etkili sağanak, Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınlarına yol açtı, tahliye çalışmaları sürüyor.

HATAY'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınları yaşandı.

Hatay genelinde etkili olan sağanak, Antakya ve Defne ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Her iki ilçede birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, dükkanlara giren suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde biriken suyun içeri girmemesi için önlem aldı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin özellikle iş yerleri ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Sağanak Sebebiyle Su Baskınları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:43:55. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Sağanak Sebebiyle Su Baskınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.