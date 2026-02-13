Hatay\'da Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar

Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Reyhanlı ilçesinde de şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
