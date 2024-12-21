Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait konteyner çalındı. İhbar sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Ekiplerin titiz takibi sonucu çalınan konteyner bir narenciye bahçesinde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisi M.Y. gözaltına alınırken, konteyner İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Sağlık Müdürlüğü'ne Ait Konteyner Hırsızlığı - Son Dakika
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