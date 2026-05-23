Hatay\'da Sel Felaketi: 4 Ölü, Arama Devam Ediyor

HATAY'da 4 kişinin hayatını kaybettiği selde nehre düşerek kaybolan otomobildeki Musa Paşa'nın (20) bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı felç etti. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil evin çökmesi sonucu Abdulhannan El Muhamme (15), Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında çöken yolu otomobiliyle düşen Nedim Habeşoğlu (66), Samandağ ilçesinde sel sularına kapılan Şahut Kimyonok (62) ile otomobille Karaçay Nehri'ne düşen Deniz Hoşgel (19) hayatını kaybetti. Hoşgel ile aynı araçta olan Musa Paşa'ya ise ulaşılamadı. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, bu sabah nehir yatağında tekrar arama-kurtarma çalışması başlattı. Selin etkilerinin sürdüğü bölgede karış karış aranırken; Paşa'dan şu ana kadar bir iz bulunamadı.