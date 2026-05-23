Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

23.05.2026 10:11
Fransa Kupası finalinde Nice’i 3-1 mağlup eden Lens, tarihinde ilk kez kupayı kazandı. Lens sezonu hem Şampiyonlar Ligi bileti hem de kupa zaferiyle tamamladı.

FİNALDE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Lens, final karşılaşmasına hızlı başladı. 25. dakikada Florian Thauvin’in golüyle öne geçen Lens, 41. dakikada Odsonne Edouard’un golüyle farkı ikiye çıkardı.

NİCE İLK YARIDA UMUTLANDI

Nice, ilk yarının uzatma dakikalarında Djibril Coulibaly’nin golüyle farkı bire indirdi. İlk devre Lens’in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

SON SÖZÜ SIMA SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Nice beraberlik için baskı kursa da Lens savunması hata yapmadı. 77. dakikada Abdallah Dipo Sima’nın attığı gol maçın skorunu belirledi.

TARİHLERİNDE İLK KEZ KAZANDILAR

Nice’i 3-1 mağlup eden Lens, tarihinde ilk kez Fransa Kupası’nı kazandı. Kulüp daha önce yalnızca 1998-99 sezonunda Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

SEZONU ÇİFTE BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Ligue 1’i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Lens, sezonu kupayla kapatarak taraftarına büyük sevinç yaşattı. Fransız ekibi sezonun en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
