Hatay'da Sel Sonrası Temizlik Başladı

23.05.2026 11:31
Hatay'da sel, 4 can aldı; ağır hasar gören evler ve iş yerleri temizleniyor. Ekipler çalışmalara devam ediyor.

HATAY'da metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde su basan ev ve iş yerleri temizleniyor.

4 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 1 kişinin de arandığı Hatay'ta selin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan evleri temizlemeye başladı. Özellikle selin hayatı felç ettiği Samandağ ilçesinde yoğunlaşan ekipler, evlerdeki sel suyunu tahliye edip, zarar gören eşyaları ayıklıyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar da ekipler tarafından temizleniyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Samandağ'de incelemelerde bulundu. Başkan Öntürk, "Selden zarar gören ilçelerimizde vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa yanındayız. Evini su basan vatandaşlarımızın temizliğini yapacağız. Bayrama kadar evlerimizi ve sokaklarımızı hızla toparlamak için tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi.

Kaynak: DHA

