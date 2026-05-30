Hatay'da Selde Tehlikeli Kütük Toplama
Hatay'da Selde Tehlikeli Kütük Toplama

Hatay'da Selde Tehlikeli Kütük Toplama
30.05.2026 13:32
Hatay'da sel sularının sürüklediği kütükleri toplamak isteyenler, tehlike altına girdi.

HATAY'da dün etkili olan sağanağın ardından sel sularının sürüklediği kütükleri toplamak isteyenler, tehlikeye aldırış etmeden debisi yükselen dere yatağına girdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dörtyol ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularının sürüklediği odunlar ise derenin kıyısına ulaştı. Tehlikeye aldırış etmeden debisi yükselen dere yatağına girenler, sürüklenen kütükleri topladı. Çevredekilerin uyardığı kişiler, bir süre sonra dere yatağından çıkıp bölgeden ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Hatay, Çevre, Yaşam, Son Dakika

