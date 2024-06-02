Hatay\'da Şok Uygulamada 8 Zanlı Yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 24-31 Mayıs arasında şok uygulamalar gerçekleştirdi.
Uygulamada, 7 bin 509 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 3 bin 129 araç incelendi.
Çeşitli suçlarından aranan 8 şüphelinin gözaltına alındığı kontrollerde, 9 yoklama kaçağı da yakalandı.
Uygulamada ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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