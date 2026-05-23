SU BASAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Hatay'da etkili olan sağanağın ardından Asi Nehri'nin taşması sonucu çevredeki ev ve işyerleri ile tarım arazileri, su altında kaldı. Taşkının etkili olduğu alanlar, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde; Asi Nehri'nin çevresindeki yerleşim alanlarına kadar taştığı, bazı ev ve bahçelerin tamamen suyla kaplandığı görüldü.
ZARAR TESPİT KOMİSYONU KURULDU
Öte yandan Hatay Valiliği tarafından Zarar Tespit Komisyonu kuruldu. Ev, iş yeri, araç, küçük ve büyükbaş hayvanları zarar gören vatandaşlar, gerekli tespitlerin yapılması için kaymakamlık aracılığıyla 'Zarar Tespit Komisyonu'na başvuruda bulunabilecek.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Taşkın Dronda Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?