Hatay'da Televizyon Hırsızlığı Operasyonu

HATAY'da bir beyaz eşya mağazasından aldıkları yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 492 televizyonu, müşterilere teslim etmeyip, çaldığı belirlenen nakliyeci 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, ele geçirilen 400 televizyon ise mağazaya teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir beyaz eşya mağazasından teslim aldıkları 492 televizyonu, müşterilere teslim etmeyen 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Mağaza ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, adresleri belirlenen nakliyeci N.Y., A.E., C.Ç., B.Ç. ve H.Ç.'yi Antakya ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan 400 televizyon ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., A.E. ve C.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen televizyonlar ise mağazaya teslim edildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,