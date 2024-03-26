Hatay\'da Tırın Çarptığı Otomobilde 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Dörtyol- Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı.
Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya şifa dilenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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