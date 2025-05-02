Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı

HATAY'da iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan dorse imalat iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,