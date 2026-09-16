Hatay'da yola düşen altın kesesini alan kadın gözaltına alındı, altınlar sahibine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da yola düşen altın kesesini alan kadın gözaltına alındı, altınlar sahibine teslim edildi

Hatay\'da yola düşen altın kesesini alan kadın gözaltına alındı, altınlar sahibine teslim edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da Özcan Gür'ün otomobilinden inerken yola düşürdüğü, yaklaşık 500 bin TL değerindeki altın dolu keseyi alan H.A. isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 6 tam, 4 yarım ve 8 çeyrek altın bulunan kese ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

HATAY'da Özcan Gür'ün otomobilinden inerken yola düşürdüğü altın dolu keseyi alan H.A. isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Eylül'de Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Gür, otomobilinden indiği sırada içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde altın bulunan keseyi yola düşürdü. Gür bölgeden uzaklaştıktan sonra yoldan geçen H.A. keseyi alarak uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Altınlarının kaybolduğunu fark eden Gür, polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, altınları alan kişinin kimliğini belirledikten sonra adresine baskın yaptı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, adreste yaptığı aramada, içerisinde 6 tam, 4 yarım, 8 çeyrek altın bulunan keseyi de ele geçirdi. Altınlar sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antakya, Güncel, Hatay, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yola düşen altın kesesini alan kadın gözaltına alındı, altınlar sahibine teslim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

13:31
Kabeye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabeye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:40:44. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da yola düşen altın kesesini alan kadın gözaltına alındı, altınlar sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement