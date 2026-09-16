Hatay'da yola düşen altın kesesini alan kadın gözaltına alındı, altınlar sahibine teslim edildi
Antakya'da Özcan Gür'ün otomobilinden inerken yola düşürdüğü, yaklaşık 500 bin TL değerindeki altın dolu keseyi alan H.A. isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 6 tam, 4 yarım ve 8 çeyrek altın bulunan kese ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
HATAY'da Özcan Gür'ün otomobilinden inerken yola düşürdüğü altın dolu keseyi alan H.A. isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 7 Eylül'de Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Gür, otomobilinden indiği sırada içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde altın bulunan keseyi yola düşürdü. Gür bölgeden uzaklaştıktan sonra yoldan geçen H.A. keseyi alarak uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Altınlarının kaybolduğunu fark eden Gür, polise başvurdu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, altınları alan kişinin kimliğini belirledikten sonra adresine baskın yaptı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, adreste yaptığı aramada, içerisinde 6 tam, 4 yarım, 8 çeyrek altın bulunan keseyi de ele geçirdi. Altınlar sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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