Hatay Defne\'de şüphelinin evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk ele geçirildi

Hatay Defne'de şüphelinin evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelinin evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyonun ardından şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.T'nin ikametine operasyon düzenledi.
Adreste 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli M.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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