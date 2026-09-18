Hatay Dörtyol\'da çıkan orman yangınına 2 helikopterle müdahale ediliyor

Hatay Dörtyol'da çıkan orman yangınına 2 helikopterle müdahale ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde Gürleyik mevkisinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
İlçedeki Gürleyik mevkisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 8 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: DHA
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