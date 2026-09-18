Hatay Dörtyol\'da sağanak hayatı felç etti, araçta mahsur kalanları itfaiye kurtardı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Araçlarında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Araçlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.