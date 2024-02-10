Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu

Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu

Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu.

10.02.2024 22:01
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Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kurtuluş Caddesi'ni gezen Özaydın, esnafı ziyaret etti, talep ve şikayetlerini dinledi.

Özaydın, esnafa hayırlı iş ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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