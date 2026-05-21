Hatay için sağanak uyarısı

Hatay için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek 5 saatlik periyotta Hatay il merkezi ve özellikle kuzeyinde (Dörtyol, Erzin, Payas, İskenderun) kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.