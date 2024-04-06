Hatay İl Seçim Kurulu, YSK Kararına Rağmen Mazbatayı AKP'ye Verdi - Son Dakika
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Hatay İl Seçim Kurulu, YSK Kararına Rağmen Mazbatayı AKP'ye Verdi

Hatay İl Seçim Kurulu'nun, YSK'nın kararına rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verdiği ortaya çıktı. CHP, YSK'ya Hatay'da oyların yeniden sayılması ile Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayla ilgili aldığı karara itiraz etmişti.

06.04.2024 21:41  Güncelleme: 22:39
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Hatay İl Seçim Kurulu'nun, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "Yapılan olağan itiraz varsa sürecin beklenmesi gerektiği" kararı vermesine rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verdiği ortaya çıktı. CHP, YSK'ya Hatay'da oyların yeniden sayılması ile Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayla ilgili aldığı karara itiraz etmişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan itiraz süreci devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu, AKP Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan'ın talebi üzerine 4 Nisan 2024 tarihinde YSK'na başvurarak mazbatanın AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilip verilemeyeceği konusunda görüş istedi. YSK, Hatay İl Seçim Kurulu'nun bu talebini değerlendirerek 5 Nisan 2024'de 'Olağan itiraz varsa sürecin beklenmesi gerektiği' yönünde karar aldı. YSK kararını Hatay İl Seçim Kurulu'na bildirdi. Ancak Hatay İl Seçim Kurulu, YSK'nın mazbatanın verilemeyeceğine ilişkin aldığı kararı kendisine bildirmesine karşın bugün belediye başkanlığı mazbatasını AKP'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk'e verdi.

Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili CHP'nin itirazı bulunuyor. CHP, İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın AKP'li adaya verileceği yönündeki kararı üzerine bugün sabah saatlerinde mazbata kararının geçerli sayılmaması için de YSK'ya başvuruda bulunmuştu.

YSK'nın Hatay İl Seçim Kurulu'nun başvurusuyla ilgili aldığı karar ve gönderilen yazı şöyle:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itiraz sürecinin devam ettiği ancak 4/4/2024 tarihli dilekçe ile AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan tarafından en yüksek oy alan aday Mehmet Öntürk'ün mazbatasının verilmesinin talep edildiği belirtilerek itiraz sürecinin devam etmesi ve seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olduğundan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Mehmet Öntürk'e verilip verilemeyeceği hususunda görüş istenilmesi üzerine; ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile süresinde yapılan olağan itiraz varsa sürecin beklenmesi gerektiğine, aksi halde mazbatanın verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay İl Seçim Kurulu, YSK Kararına Rağmen Mazbatayı AKP'ye Verdi - Son Dakika

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