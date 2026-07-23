Hatay'ın Ana Vatana Katılışı Kutlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yılını kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ımızın ana vatana kavuşmasının yıl dönümü kutlu olsun. Bu kavuşmanın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm emeği geçenleri ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.