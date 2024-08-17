Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında batan teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında batan teknedeki 3 balıkçı Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Madenli Yat Limanı'ndan denize açılan "Buseli" isimli özel tekne 1,5 mil açıkta su almaya başladı.
Teknede bulunan balıkçılar telefonla durumu Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bildirdi.
Yardım talebinin ardından teknenin batması üzerine balıkçılar Rıfat Bozkır, Nuri Gökhan Seçkin ve Ender Balcı can simitlerine tutunarak su üzerinde kalmayı başardı.
Balıkçılar, bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Madenli Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan 3 balıkçı, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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