Hatay'ın Coğrafi İşaretleri 70'e Ulaştı - Son Dakika
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Hatay'ın Coğrafi İşaretleri 70'e Ulaştı

Hatay\'ın Coğrafi İşaretleri 70\'e Ulaştı
24.06.2026 20:57
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Hatay, 6 yöresel lezzetle coğrafi işaret sayısını 70'e çıkararak Türkiye'de üçüncü oldu.

HATAY'da 6 yöresel lezzetin daha coğrafi işaret almasıyla kentin tescilli ürün sayısı 70'e ulaştı. Hatay, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde üçüncü sıraya yükseldi.

Hatay Valiliği tarafından Antakya Gastronomi Çarsısı'nda düzenlenen programda Hatay Arap Kebabı, Hatay Müşebbek Tatlısı, Hatay Adesiye Yemeği, Hatay Keşşir Dolması, Antakya Kerebici ve Hatay Zahterli Kahkesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımın ardından 6 lezzetin tescil belgeleri takdim edildi.

6 Şubat depremleri öncesinde 25 coğrafi işaretli ürüne sahip olan Hatay'ın, son tescillerin ardından 70 ürün ile Türkiye'de bu alanda üçüncü il konumuna yükseldiği belirtildi.

'HATAYLILAR, ANKA KUŞU MİSALİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMUŞTUR'

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Hatay, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin kaynaştığı, her türlü inancın, anlayışın, kardeşliğin ve barışın bir arada yaşadığı bir şehirdir. Maalesef şehrimiz tarih boyunca birçok kez sınanmış; ancak her sınamadan geçmişinden aldığı güç, kültürü, medeniyeti ve inancıyla yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. Tarihte 7 kez yıkılıp, yeniden kurulan bu kadim şehir, 6 Şubat 2023 tarihinde de insanlığın anakarada bugüne kadar tanıklık etmediği büyüklükte bir afetle karşı karşıya kalmıştır. Bu afetle birlikte; hatıralarımızı, binalarımızı, tarihi eserlerimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi ağır hasar görmekten koruyamadık. Ancak Hataylılar, geçmişlerinden aldıkları güçle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devletimizin öncülüğünde ortaya konulan seferberlik ruhuyla bir araya gelmiş, adeta anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. 6 şubat öncesi coğrafi işaret 25 iken bugün itibariyle coğrafi işaret sayımız 70 oldu ve şu an Türkiye üçüncülüğüne yükseldik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın Coğrafi İşaretleri 70'e Ulaştı - Son Dakika

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