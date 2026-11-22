Hatay İskenderun'da angusun yol açtığı 3 araçlık zincirleme kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Bekbele mevkisinde yola çıkan angus nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken telef olan angus yoldan kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İskenderun-Adana otoyolunun Bekbele mevkisinde, yola çıkan angus nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan telef olan angus ise ekiplerce yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
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