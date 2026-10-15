Hatay Kırıkhan\'da otomobil kurşunlamada 4 zanlı tutuklandı, 11 fişek ele geçirildi

Hatay Kırıkhan'da otomobil kurşunlamada 4 zanlı tutuklandı, 11 fişek ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 9 Ekim'de park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Emniyetin düzenlediği operasyonda pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 9 Ekim'de park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi, şüpheliler F.Ç, A.Ç, M.G. ve A.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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