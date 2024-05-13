Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası Tamamlandı

Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası Tamamlandı

Hatay'ın Belen ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çocuklar arasında düzenlenen Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 29 Nisan'da belediyenin halı sahasında başlayan turnuvaya, 15 ilçeden 10-14 yaş grubu 180 öğrenci katıldı. Turnuvanın finalinde İskenderun ve Arsuz takımları karşılaştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve down sendromlu öğrencilerin başlangıç vuruşunu yaptığı karşılaşmayı kazanan İskenderun ekibi oldu. Takımlardan Arsuz'un ikinci, Payas'ın üçüncü, Dörtyol'un ise dördüncü tamamladığı organizasyonda dereceye girenlere ödül verildi. Vali Masatlı, turnuvaya katılan çocukları tebrik etti. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da depremzede çocukların motivasyonunu artırmak için düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de katıldı.

13.05.2024 15:05
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Hatay'ın Belen ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çocuklar arasında düzenlenen Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 29 Nisan'da belediyenin halı sahasında başlayan turnuvaya, 15 ilçeden 10-14 yaş grubu 180 öğrenci katıldı.

Turnuvanın finalinde İskenderun ve Arsuz takımları karşılaştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve down sendromlu öğrencilerin başlangıç vuruşunu yaptığı karşılaşmayı kazanan İskenderun ekibi oldu.

Takımlardan Arsuz'un ikinci, Payas'ın üçüncü, Dörtyol'un ise dördüncü tamamladığı organizasyonda dereceye girenlere ödül verildi.

Vali Masatlı, turnuvaya katılan çocukları tebrik etti.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da depremzede çocukların motivasyonunu artırmak için düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay Konteyner Cup 2 Belen Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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