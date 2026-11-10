Hatay Kumlu'da öğrenciler 'Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek' için çöp topladı - Son Dakika
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Hatay Kumlu'da öğrenciler 'Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek' için çöp topladı

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Hatay Kumlu\'da öğrenciler \'Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek\' için çöp topladı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri 'Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek' projesi çerçevesinde pankartlarla yürüyüş yaparak çöp topladı. Etkinlikte toplanan çöpler geri dönüşüme kazandırıldı, öğrenciler çevrenin temiz tutulması için uyarıda bulundu.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde minik öğrenciler temiz çevre bilinci aşılamak için pankartlarla yürüyüş yapıp çöp topladı.

İlçedeki Batı Ayrancı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, "Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenleriyle birlikte köy meydanında hazırladıkları afiş ve pankartlarla yürüyüş yaptı. Öğrenciler, yürüyüş esnasında temiz çevreye dikkat çeken slogan attı. Okul Müdürü Kenan Gül'ün liderliğinde yürütülen projede öğrenciler ve öğretmenler, köy meydanında ve yollardaki çöpleri temizledi. Sıfır atığın önemine de dikkat çekilen projede toplanan çöpler, geri dönüşüme kazandırıldı.

Öğrenciler, bugünün çocukları olduklarını ancak geleceğin mirasçıları olarak büyüklerinden temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek miras almak istediklerini ve dolayısıyla çevrenin kirletilmemesi konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

Ortaokul öğrencisi İlkay Şimşek (14), temiz ve sağlıklı çevre için herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Biz öğrenciler olarak okulumuzu temiz tutuyoruz. Bu davranışı mahallede yaşayan herkesten bekliyoruz. Okul Müdürümüz Kenan Gül ve öğretmenlerimizle birlikte temiz ve sağlıklı gelecek projesini hayata geçirdik. Slogan atarak mahalle halkını uyardık, daha sonra da çöp topladık. Sağlıklı ve temiz bir çevre mirası almak istiyoruz. Kimse yere çöp atmasın, rica ediyoruz. Bugünün çocukları ve geleceğin mirasçıları olarak büyüklerimizden temiz, sağlıklı bir çevre devralmak istiyoruz. Lütfen doğaya saygılı olalım ve çevremizi temiz tutalım" dedi.

Kaynak: DHA
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