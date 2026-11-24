Hatay Reyhanlı'da 421 araç incelendi, 278 bin 623 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin asayiş uygulamasında 421 araç incelendi, sürücülere 278 bin 623 lira ceza kesildi. Uygulamada 1 araç ve 2 motosiklet trafikten menedildi, GBT kontrolünde 929 kişiden 3 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 421 araç incelendi.
Çeşitli eksiklikler nedeniyle sürücülere 278 bin 623 lira ceza kesen ekipler, 1 araç ve 2 motosikleti trafikten menetti.
Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 929 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda, 3 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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