Hatay Reyhanlı\'da gece yağan sağanak mahallelerde su taşkını yarattı, duvar yıkıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları oldu. Bir evin bahçe duvarının taşkın nedeniyle yıkıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1,5 saat süren yağış nedeniyle Alakuzu, Oğulpınar, Fevzipaşa mahallelerinde su taşkınları meydana geldi, ağaçlar devrildi. Dağlardan gelen çamurlu sular nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı. Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yollarda mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından traktörlerle kurtarıldı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Alakuzu Mahalle Muhtarı Sabahattin Cünedioğlu, tarım arazilerini de taşkınlarda su bastığını belirterek, mahalledeki altyapının iyileştirilmesini istedi.