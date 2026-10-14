Hatay Samandağ'da 400 klima hırsızlığı iddiasında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Samandağ'da 400 klima hırsızlığı iddiasında 3 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Samandağ'da bir şantiyeden değişik zamanlarda 400 klima ünitesinin çalınması iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adli kontrolle salıverilen 2 şüphelinin adreslerinde ise 7 klima ünitesi bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir şantiyeden farklı zamanlarda klima ünitesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbey Mahallesi'ndeki bir şantiyeden farklı zamanlarda 400 klima ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler İ.A.H. ve H.İ'yi gözaltına aldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.E.O, S.K. ve İ.G. de teknik takip sonucu Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7 klima ünitesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.O, S.K. ve İ.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.A.H. ve H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
SamandağGüvenlik3. SayfaGüncelHataySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:59
Galatasaray taraftarı Leao’ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:14:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da 400 klima hırsızlığı iddiasında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei