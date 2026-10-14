Hatay Samandağ'da 400 klima hırsızlığı iddiasında 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir şantiyeden farklı zamanlarda klima ünitesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbey Mahallesi'ndeki bir şantiyeden farklı zamanlarda 400 klima ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler İ.A.H. ve H.İ'yi gözaltına aldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.E.O, S.K. ve İ.G. de teknik takip sonucu Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7 klima ünitesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.O, S.K. ve İ.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.A.H. ve H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.