Hatay Samandağ'da beton mikseri yola beton dökerek ilerledi

Hatay Samandağ'da beton mikseri yola beton dökerek ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki bir beton mikserinin yola beton dökerek ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tomruksuyu Mahallesi'ndeki caddede çekilen görüntülerde, mikserden akan betonun yola döküldüğü anlar yer aldı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir beton mikserinin, yola beton dökerek trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde caddede seyir halindeki bir beton mikseri, yola beton dökerek trafikte ilerledi. Durumu fark eden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, mikserden akan betonun, yola döküldüğü ve sürücünün bu şekilde ilerlediği anlar yer aldı.
Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,
Kaynak: DHA
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