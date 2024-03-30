Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı.
Masatlı, mesajında, demokratik bir sürecin en temel unsurlarından biri olan seçimlerin, toplumun kolektif iradesini ifade etmenin en önemli ve vazgeçilemez bir aracı olduğunu, bu iradenin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtılmasının demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirtti.
Seçim sürecinin sağlıklı işlemesi ve sonuçlarının meşru kabul edilmesi için güvenli bir ortamın sağlanmasının hayati öneme sahip olduğunu aktaran Masatlı, "Bu bakımdan valiliğimiz koordinesinde tüm güvenlik güçlerimiz, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerimizin, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi için her türlü tedbiri alarak tüm hazırlıklarını tamamlamış ve bu hazırlıklar doğrultusunda titizlikle çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.
Hatay'da 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 vatandaşın oy kullanacağını belirten Masatlı, şunları kaydetti:
"Seçim günü 5 bin 121 polis ve 3 bin 303 jandarma olmak üzere 8 bin 424 güvenlik personeli sahada görev yapacaktır. Seçim güvenliği kapsamında sandıkların kurulumundan vatandaşlarımızın oy kullanmak üzere sevkiyatına, sağlık tedbirlerinden enerji ve haberleşme kaynaklarının tedbirlerine kadar bütün planlamalar yapılmıştır. Aldığımız tüm bu önlemler, siz değerli vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla sandığa gitmesini, hür iradesiyle demokratik tercihini kullanabilmesini sağlamak içindir. Müsterih olunuz. Bu çabalarımıza, siz değerli vatandaşlarımızın desteği de seçimlerin ilimizde adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır."
Masatlı, seçimlerin Hatay'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Son Dakika › Güncel › Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için mesaj yayımladı - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev satışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bayram Şimşek isimli kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli A.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da Hızırbey Mahallesi'nde bulunan bir güvenlik kamerası, 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınma anını kaydetti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı. İbrahim E'nin 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de havanın ısınması sonucu dağ yamacından kar kütlelerinin kayması sonucu çığ meydana geldi. Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Bu arada, vatandaşlarca çığ düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı ve üstünlüğünü sürdürerek galibiyete ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?