Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yeniden Doğuş Korosu ile bir araya geldi - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yeniden Doğuş Korosu ile bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yeniden Doğuş Korosu ile bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin, depremde hayatını kaybedenlerin anısına kurduğu Yeniden Doğuş Korosu'nun şarkılarını dinleyen Vali Masatlı, katılımcıları kutladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

11.02.2024 16:43
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ortaokul öğrencilerinden oluşan "Yeniden Doğuş Korosu" ile bir araya geldi.

Masatlı, ziyaret ettiği Hatay Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kurduğu "Yeniden Doğuş Korosu"nun seslendirdiği şarkıları dinleyen Masatlı, katılımcıları kutladı.

Vali Masatlı, 100 öğrenciden oluşan koronun, afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşattığını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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