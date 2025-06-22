Hatemi'den ABD'ye Kınama

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ABD'nin ülkesine yönelik saldırısını uluslararası hukukun ihlal edilmesi şeklinde nitelendirerek kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, reformcu kanadın ileri gelenlerinden eski Cumhurbaşkanı Hatemi, ABD'nin ülkesine yönelik saldırısına ilişkin bildiri yayımladı.

ABD'nin eylemini, "uluslararası hukukun ihlal edilerek İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırı" şeklinde nitelendiren Hatemi, bu saldırıyı kınadı.

Hatemi, "Saldırganlar, savunma, ekonomi ve sanayi temellerini çökertmeden önce aklı, ruhu, kolektif düşünceleri zayıflatmaya ve ele geçirmeye çalıştılar ancak Allah'ın lütfu ve halkın anlayış ve bilgeliği sayesinde bunu başaramadılar." ifadelerini kullandı.

Ülkesine karşı yapılan saldırıların temel amacının, "İran'ın bütünlüğünü ve birbirini tutan İranlıların ulusal gücünü ve yaşamını yok etmek" olduğunu aktaran Hatemi, "Kötülük ve saldırganlığın ittifakı, İran'ın toprak bütünlüğüne, değerli medeniyet mirasına ve asil İran milletinin bağımsızlık ve özgürlük arayan kimliğine karşı bir ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hatemi, ABD'nin "küresel barış için açıkça bir tehdit" olduğunu, bölgedeki "istikrarı ve ilerlemeyi ciddi şekilde tehlikeye attığını" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.???????