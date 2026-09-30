Hatimoğulları, AYM'nin nafaka kararına 'nafaka hakkımıza dokunamazsınız' dedi - Son Dakika
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Hatimoğulları, AYM'nin nafaka kararına 'nafaka hakkımıza dokunamazsınız' dedi

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Hatimoğulları, AYM\'nin nafaka kararına \'nafaka hakkımıza dokunamazsınız\' dedi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Resmi Gazete'de yayımlanan AYM'nin süresiz nafaka hakkının iptali kararına tepki gösterdi. Kadınların ev içi ve bakım emeğinin yok sayılamayacağını belirten Hatimoğulları, 'Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz' dedi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülapy Hatimoğulları, Resmi Gazete'de AYM'nin verdiği süresiz nafaka hakkının iptali kararının yayımlanmasına ilişkin, " Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin son kararı, erkek egemen sistemin kadınların yaşamının her alanındaki tahakkümünü bir kez daha gösterdi. Kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal güvenceden uzaklaştıran düzen değişmeden; boşanma sonrasında kadınların yoksulluğunu derinleştirecek her adım, kadınları ekonomik bağımlılığa ve şiddet döngüsüne mahküm etmek demektir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülapy Hatimoğulları, sosyal medya hesabından Resmi Gazete'de AYM'nin verdiği süresiz nafaka hakkının iptali kararının yayımlanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınların yıllarca verdiği karşılıksız ev içi ve bakım emeğini yok sayıp, nafaka hakkımıza dokunamazsınız. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin son kararı, erkek egemen sistemin kadınların yaşamının her alanındaki tahakkümünü bir kez daha gösterdi. Kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal güvenceden uzaklaştıran düzen değişmeden; boşanma sonrasında kadınların yoksulluğunu derinleştirecek her adım, kadınları ekonomik bağımlılığa ve şiddet döngüsüne mahküm etmek demektir. Nafaka bir ayrıcalık değil; kadınların yaşamını, emeğini ve ekonomik bağımsızlığını koruyan bir haktır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz."

Kaynak: ANKA
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