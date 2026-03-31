Hatimoğulları'ndan Barış Süreci Çağrısı
Hatimoğulları'ndan Barış Süreci Çağrısı

31.03.2026 16:26
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış sürecinin şeffaf ve net bir biçimde açıklanmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış sürecinin 2'nci aşaması öngörülebilir, net ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu hem güveni artıracak hem de sürecin enfekte olmasını engelleyecektir. Ayrıca yasal adım gerektirmeyen konularda iktidar, direnç göstermekten vazgeçmelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Türkiye halklarının ihtiyacı olan şey, İran savaşının sonucunu beklemek değildir. İktidara milyonların adına çağrımızdır. Barış sürecinin 2'nci aşaması öngörülebilir, net ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu hem güveni artıracak hem de sürecin enfekte olmasını engelleyecektir. Ayrıca yasal adım gerektirmeyen konularda iktidar, direnç göstermekten vazgeçmelidir. 86 milyonun geleceğine ve Orta Doğu'nun barışı ile istikrarına katkı sağlayacak adımlar atılarak, Kürt meselesinin çözümünde ilerleme sağlanmalıdır. Orta Doğu'da kasırgalar eserken, Türkiye'de barış somut ve acil bir ihtiyaçtır. Türkiye'nin kendi iç barışını kurması ve demokratik bir toplumu inşa etmesi, bu nedenle yalnızca iç politik bir mesele değildir. Aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için tarihi önemdedir" dedi.

'ACİL OLARAK PARLAMENTO DEVREYE GİRMELİ'

Hatimoğulları, "Türkiye'nin önünü açacak, Orta Doğu'ya nefes aldıracak yol haritası bellidir. Acil olarak parlamento devreye girmeli; kapsayıcı, bütünlüklü bir çerçeve yasa bir an önce çıkarılmalıdır. Öcalan'ın silahsızlanma ve demokratik entegrasyon süreçlerini sağlıklı yürütebilmesi için koşullar sağlanmalıdır. AİHM ve AYM kararları, vakit geçirilmeden amasız fakatsız uygulanmalıdır. Hasta mahpuslar, toplumun vicdanını yaralıyor. Bir an önce serbest bırakılmalıdır. Kayyımlar tarihe gömülmeli. Seçilmişler, Türkiye'nin her yanında görevlerini yargı sopası olmadan, özgürce yapabilmelidir. Siyasal alanın genişletilmesi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması bu sürecin vazgeçilmez parçasıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatimoğulları'ndan Barış Süreci Çağrısı - Son Dakika

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
SON DAKİKA: Hatimoğulları'ndan Barış Süreci Çağrısı
