Hatimoğulları'ndan Esra Işık'a Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İkizköylü Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağını, suyunu, yaşamını savunan bir kadın bugün cezaevinde. Bu ülkenin ağacını, ormanını, suyunu, taşını savunmak suç değildir. Esra Işık'ın tutuklanması yalnızca bir kişiye değil; doğaya ve yaşam hakkına yönelmiş bir müdahaledir. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.