Hava Kuvvetleri Batı Karadeniz'de Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi
Hava Kuvvetleri, Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptı. 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklar görevde.
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Batı Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çelik kanatlarımız gök vatan semalarında nefes kesmeye devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: DHA
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