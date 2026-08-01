Hava Kuvvetleri Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu Tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Her daim görevimizin başındayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla, Karadeniz'in doğusunda 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla icra ettik. Çelik kanatlarımız, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurdun dört bir yanında kesintisiz görevde."

Paylaşımda, uçakların pisten kalkış ve havadaki görüntülerine de yer verildi.