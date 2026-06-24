Hava Kuvvetleri Komutanları Görüştü - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri Komutanları Görüştü

24.06.2026 21:53
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Orgeneral Kadıoğlu, Moritanya Hava Kuvvetleri Komutanı El-Hadj Ahmed ile Türkiye'de temaslarda bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Moritanya Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abbe Babty El-Hadj Ahmed ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El-Hadj Ahmed ve beraberindeki heyetin, Orgeneral Kadıoğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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