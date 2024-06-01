Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 113. yıl dönümü kutlandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 113'üncü yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelik kanatları olan Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 113'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan kahraman ve fedakar personelimize başarılı görevler diliyor, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.