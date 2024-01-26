Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve THK Uçuş Akademisi Arasında Pilotaj Eğitimi Protokolü İmzalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Hava Kurumu (THK) Uçuş Akademisi arasında "Başlangıç ve Temel Pilotaj Eğitimi" protokolü imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başlangıç ve Temel Pilotaj Eğitimi" protokolü imza törenine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın da katıldığı bildirildi.