Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ta Eğitim Uçuşu

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla 12 Şubat günü Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi" denildi.
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