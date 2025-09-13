Hava Kuvvetleri'nden Sakarya Zaferi'ne Selam

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklar, Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Dua Tepe'de selamlama uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Ankara Polatlı Dua Tepe'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklar ile selamlama uçuşu icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, selamlama uçuşuna ait görüntülere de yer verildi.
