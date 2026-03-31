Hava Sıcaklıkları Artıyor

(ANKARA) - Meteoroloji, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydeden MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesinin bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.