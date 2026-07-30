Havacılık Ekosistemi Konferansı Tekirdağ'da - Son Dakika
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Havacılık Ekosistemi Konferansı Tekirdağ'da

Havacılık Ekosistemi Konferansı Tekirdağ\'da
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MÜSİAD ve ÇTSO işbirliğiyle düzenlenen konferansta yerli üretim ve havacılık sektörü ele alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) işbirliğinde "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zincirinin Yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

ÇTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, savunma sanayisinde yerli üretimin stratejik öneminin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını önemli ölçüde artırdığını belirten Soytürk, ülkenin özellikle insansız hava araçları alanında dünya çapında önemli bir konuma ulaştığını ifade etti.

Tekirdağ'ın sanayi gücüne de değinen Soytürk, kentte yaklaşık 3 bin 500 sanayi tescilli firmanın faaliyet gösterdiğini, 200 bine yakın kişinin istihdam edildiğini ve ilin yıllık 13,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de Tekirdağ'ın sanayi ve tarımda Türkiye'nin lokomotif bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bölgenin yüksek üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Konferansta konuşan Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise havacılıkta geliştirilen yüksek teknoloji ve üretim kültürünün otomotiv, tekstil, tarım ve diğer sektörlere de katkı sağlayacağını söyledi.

Öztürk, yüksek teknoloji odaklı üretimin yalnızca savunma sanayisi için değil, tüm sektörler açısından rekabet gücünü artıran önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Konferansta ayrıca MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Abdullah Demir, MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Halil Akgül ile MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de konuşma yaptı.

Program, Prof. Dr. Fahrettin Öztürk'ün "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zinciri Yönetimi" konulu sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Havacılık, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havacılık Ekosistemi Konferansı Tekirdağ'da - Son Dakika

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