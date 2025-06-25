Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fevzipaşa Mahallesi Pazar Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla havalandırma boşluğuna inen itfaiyeci, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarttı.
Kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Havalandırma Boşluğundaki Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?