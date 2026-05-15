Düzce'nin Çilimli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Şerefiye Mahallesi Bağdat Sokak'ta 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Apartmana gelen ekipler, kedinin yerini belirledi.
İp sarkıtarak boşluğa inen itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık kontrolleri yapılan kedi, Düzce Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Havalandırma Boşluğundaki Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?